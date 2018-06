Nödlarmet fungerade inte på UL:s regionbussar

De var under lördagskvällen som beskedet kom, något som UNT var först att rapportera om. En av förarna hade rapporterat in ett larm, som dock inte var skarpt, och man upptäckte att det var en fördröjning innan larmet kom in.

– Då togs det ett beslut om skyddsstop för att inte äventyra förarnas säkerhet, säger Mikodemus Kyhlen, avdelningschef för försäljning och kommunikation på Uppsala länstrafik.

Under söndagsmorgonen hade man åtgärdat problemet och skyddsstoppet kunde hävas.

– Nu börjar trafiken rulla igång igen, men det kommer att vara förseningar under dagen, säger Mikodemus Kyhlen.

Vad har man för rutiner när det kommer till att kontrollera bussarnas larm?

– Vi har rutiner kring våra system, där ett av dem är att testa larmen exempelvis, säger Mikodemus Kyhlen.

Vet man hur länge förarna hade åkt med larm som inte fungerade som de ska?

– Nej, och det är svårt att säga. Hade vi vetat om det så hade vi ju såklart åtgärdat det, säger Mikodemus Kyhlen.