Hon schemalägger barnoperationer på Akademiska: ”Sett väntelistorna växa”

Sedan operationsstoppet infördes på sjukhuset för tolv dagar sedan har omkring 150 operationer på Akademiska sjukhuset ställts in. Ingreppen schemaläggs av så kallade operationskoordinatorer. En av dem är Monica Nilsson som arbetar på våning 1 på Akademiska Barnsjukhuset där hon planerar in barnoperationer. Under operationsstoppet har hon behövt avboka omkring 30 stycken.

– Det har inte varit kul att ringa till barnens föräldrar och berätta att deras barn inte kommer att bli opererade som planerat, säger Monica Nilsson.

”Får pussla så gott det går”

Men från och med på tisdagen kunde hon lämna andra besked.

– Att kunna ringa nu och erbjuda nya tider känns betydligt bättre, säger Monica Nilsson.

På barnkirurgin har de länge arbetat hårt för att öka antalet operationer – vilket de också har gjort. Redan nu ser Monica Nilsson att stoppet kommer att få konsekvenser för operationskörerna.

– Det känns frustrerande. Men vi får pussla så gott det går och se till att vi kan genomföra så många operationer som möjligt.

Hon tillägger:

– Vi har mycket att göra här, men jag tänker främst på alla patienter och deras anhöriga som får sina operationer inställda, säger Monica Nilsson.