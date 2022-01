Ny forskning: Det här har fått oss att må bra – trots pandemin

Den nyligen publicerade studien pekar på vad som får oss att må bra trots pandemi.

I studien, genomförd av en forskargrupp vid Uppsala universitet, samlades data från 693 personer i åldern 20 till 84 år. Medianåldern var 53 år. En stor majoritet, 92 procent, var kvinnor.

Personerna hade varje dag under två veckor via sms svarat på vad som fått dem att må bra och vad som varit hjälpsamt för dem det senaste dygnet. Datainsamlingen gjordes sommaren 2020.

Totalt 4 490 svar analyserades, vilket gav sju teman på sådant som varit till hjälp:

Det sociala nätverket, arbetet och kollegorna, rekreation och fritidsaktiviteter, hälsa och välmående, att vara utomhus eller på resa, det vardagliga livets aktiviteter och rutiner, samt information från media och myndigheter. (Det sistnämnda inkluderar de då dagliga presskonferenserna med myndigheterna.)

Studien, ”Daily uplifts during the COVID-19 pandemic: what is considered helpful in everyday life?” är publicerad i BMC Public Health.

Källa: TT