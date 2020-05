Nya åtgärder för att stoppa smittan inom äldreomsorgen

26 personer på äldreboenden och 12 som får hemtjänst i Uppsala har nu avlidit efter att de smittats av coronaviruset.

– Jag kan konstatera att våra åtgärder inte har räckt och därför behöver vi göra mer, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

För att hejda utvecklingen aktiveras nu ett särskilt team inom hemtjänsten som bara besöker äldre som är smittade. Dessutom ska förbyggande hygieninspektioner genomföras inom äldreomsorgen för att minimera smittorisken. Och från och med nu är visir standardskyddutrustning.

Under maj ska all personal testas om de haft smittan. Men hur den har kommit in i äldreomsorgen är ännu inte känt.

– Nej den informationen har vi inte därför blir det viktigt att utvärdera detta tillsammans med sakkunniga. säger Caroline Hoffstedt.