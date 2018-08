Polischefen: ”Om polisen är effektiv så ser vi en upptrappning av konflikterna”

Sent på söndagskvällen knivskars en 17-årig man till döds vid Kvarngärdesskolan. Under måndagseftermiddagen sköts en 18-årig man i Gottsunda i båda benen. Däremellan har bilar brunnit på flera håll i Uppsala. Polisområdeschefen i Uppsala län, Per Halldén, hittar förklaringar till händelserna i polisens arbete mot kriminella.

Han är säker på att våldet i Uppsala den senaste tiden hänger ihop med uppgörelser mellan kriminella, och att polisen kan ha bidragit genom att ha beslagtagit droger, vapen, sprängämnen med mera.

– Om vi slår till mot vapenhandel, droger och pengar så är det inte lätt att var kriminell – någon hamnar i skuld. Paradoxen är att om polisen är effektiv så kan vi också se en upptrappning av de här konflikterna.

”Rätt som det är skjuter de runt öronen på en”

Händelserna i Gränby har inte undgått Monica Brunberg och Ingemar Wicksell som bor i närheten. De är oroliga över det som händer och rädda för att drabbas.

– Man är rädd att gå ut, rätt som det är skjuter de runt öronen på en, säger Monica Brunberg.

Per Halldén ger lugnande besked. Trots att det har varit tätt mellan våldshändelserna, så menar han att det är ovanligt att tredje part drabbas. Han är nöjd med hur polisen stör kriminella i Uppsala, men medger problem när det gäller att utreda de brott som begås.

– Vi har en tysthetskultur bland kriminella, som också är brottsoffer, som är förödande i dag.

Uppmanar alla att bidra

Polisområdeschefen ser fram emot fler poliser. I december kommer en första förstärkning till Uppsala och Knivsta. Kameror och ordningsvakter är initiativ som Per Halldén tror kommer att ha effekt. Men för att få ett bättre samhälle krävs, menar han, att alla drar sitt strå till stacken.

– Att ta upp sitt eget skräp, att reagera på det som man tycker är fel, ja, bara att börja med att hälsa är en början för ett tryggare samhälle, säger han.