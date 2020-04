Hon forskar på hur barn ser på coronaviruset: ”En hel del oro”

– Först tänkte jag att jag skulle gå in och jobba kliniskt eftersom jag är läkare, men så funderade jag på vad jag är bäst på och då kom barnen in – att vi måste undersöka barnperspektivet kring corona, säger Anna Sarkadi, som är professor i socialmedicin och leder forskningsprojektet som går under namnet ”Barn och ungas röster om corona”.

Förhoppningen är att samla in 1 000 enkätsvar om corona från barn och unga mellan fyra och 18 år. Enkäten, som bland annat finns på Uppsala universitets hemsida, ligger redan ute och intresset är stort för att dela med sig av sina tankar.

Uppskattar att bli tillfrågade

– Barn uppskattar att bli tillfrågade om corona och de har mycket tankar. Det här är en historisk händelse och då är det viktigt att barn kommer till tals. Och de har mycket att säga. Enkäterna kommer att finnas på olika språk och barn med funktionsvariationer ska också med hjälp av symboler kunna uttrycka sina tankar.

Vad har ni fått för svar hittills?

– Många är oroliga för sina mor- och farföräldrar, att de ska dö. Och så är man ledsna att man inte kan träffa dem. Andra nämner sportaktiviteter som ställts in som något negativt. De äldre barnen funderar mer kring existentiella frågor som hur det här påverkar mänskligheten och deras egen framtid.

”Upptäcka behov”

En hel del oro finns, men barn har också fångat det positiva med corona – till exempel att vi inte reser lika mycket och att miljön därför får en chans till återhämtning.

Vad hoppas du att studien ska leda till?

– På kort sikt hoppas jag att vi kan upptäcka behov som barnen har som kanske inte tillgodoses i dag.

Hur har reaktionerna varit från forskare från andra länder?

– Det är ett stort intresse från bland annat Japan, Australien och England. Sverige har haft och har en unik hållning i kampen mot corona. Sen tror jag många är sugna att dra i gång egna studier.

