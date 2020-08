Nu ska barn ska covid-testas på bred front: ”Bra läge nu”

– Vi befinner oss nu i ett läge i pandemin där det tack och lov är ganska få smittfall. Då är det ett bra läge att försöka ringa in och smittspåra runt barnen, säger Fredrik Settergren, verksamhetschef för Nära vård och hälsa.

Under slutet av sommaren har man i Region Uppsala varit nere på omkring 10-20 positiva fall per dag. Samhällsspridningen bedöms nu vara betydligt mindre än under våren.

Det finns i dag ingen entydig bild av hur smittsamma barn blir – och vilken roll de spelar i att driva smittspridningen i pandemin.

– Anledningen är inte främst att minimera risken för smittspridning i skolklasser. Utan främst att de med stor sannolikhet har vuxna smittade kring sig och de vet vi ju att de är smittsamma, säger Fredrik Settergren.

Föräldrar informeras

Föräldrarna kommer att meddelas resultatet efter testningen. Är det positivt ges instruktioner om hur man ska bete sig och regionens smittspårare söker kontakt.

Vad händer om det är negativt – kan barnet gå tillbaka till skolan då?

– Det här är en fråga som det inte finns något självklart svar på i dag. Det måste länets skolchefer bestämma. Vi ska se till att det finns ett samlat budskap om det.

Testet kommer att gå till på samma sätt som för vuxna, med topsning i näsa och hals. Vilket många vittnat om kan kännas obehagligt. Regionen kommer att upprätta en särskild testningsstation för barn på Kungsgärdet i Uppsala där miljön ska vara lugnare. Man ska även försöka att använda en viss sorts tops.

– Det är även därför vi satt åldersgränsen till 9-10 år, då det går att förklara för barnet vad syftet är med testet, säger Fredrik Settergren.