Rekordstor asp fångad i Fyrisån – men rekordet kan slås

– Om man jämför med svenska sportfiskerekordet på 8,2 kilo förstår man att det är en stor fisk. Så det är väldigt häftigt, säger Johan Persson som är naturvårdare på Upplandsstiftelsen.

Den 6,6 kilo tunga fisken märktes för fyra år sedan och har nu dykt upp igen.

Rödlistad landskapsfisk

Johan Persson och hans kollegor utför just nu den årliga märkningen av asp, som pågår under ett par veckors tid. Aspen är Upplands landskapsfisk och eftersom den är rödlistad är det intressant att samla in kunskap om bestånden.

Aspar fångas i ryssjor vid Islandsfallet i Fyrisån samt i Vånsjöbro i Örsundaån. De som inte är märkta sedan tidigare får ett litet chip i buken.

I klippet ovan kan du se och höra om hur märkningen går till.