”Skeppet” har sjunkit i Fyrisån

Det var vid halv sex-tiden under tisdagsmorgonen som man fick vetskap om att fartyget Skeppet som ligger förtöjd vid Islandsbron hade fått slagsida.

– Det stämmer, den är på botten redan. Det är en restaurangbåt av något slag. Vi har lämnat platsen nu och överlämnat det till kommunen. De försöker få tag på ägaren till båten, uppger Johan Wisnes på Storstockholms räddningscentral.

Fartyget ska enligt uppgift stått upprätt vid 21-tiden igår kväll.

– Troligtvis har det gått hål i skrovet och det har sipprat in vatten under natten och fartyget har fått slagsida. Det hålls kvar just nu med ett spännband, säger Per Richard Rönnberg, enhetschef för renhållningen vid Uppsala kommun.

Finns det några risker med att den står såhär?

– Skeppet står på botten just nu, motorn är konserverad och det finns inget drivmedel i den. Nu ska vi bara stabilisera den så den inte hamnar helt ut i ån.

Kommunen försöker nå ägaren till båten men har fortfarande inte fått kontakt. Det ska inte ha varit någon person på båten när den kantrat.

