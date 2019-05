Så har #metoo-hösten påverkat män i Uppsala

Efter debatten om mäns våld mot kvinnor och metoo-hösten har ett projekt med samtalsgrupper för män startat. Organisationen, som heter just Män, har turnerat runt i Sverige och under tisdagskvällen är det dags för Uppsalas män att bjudas in.

– Vi hoppas att vi blir mellan 20 till 30 personer, säger Tomasz Forsberg, samtalsledare organisationen Män Uppsala.

Hösten 2017 stormade det både i verkligheten och i sociala medier – inte en yrkesgrupp gick oberörd förbi. Metoo-rörelsen gjorde stort avtryck för många och när dokumentären om Josefin Nilsson sändes i Sveriges Television tidigare i år så fick rörelsen ny kraft. Förändring med samtal Ett av alla de projekt och initiativ som startat efter metoo-hösten är organisationen Män. De startade sin verksamhet i juni 2018 och turnerar runt i Sverige för att arrangera självreflekterande samtalsgrupper. – Vi tror att man kan åstadkomma stora förändringar genom det lilla samtalet, säger Tomasz Forsberg. Hör mer i klippet om hur män i Uppsala påverkats av metoo-hösten. Dela Dela

