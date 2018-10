Foto: SVT

Sagas sista önskan går i uppfyllelse

I somras somnade Saga Lundin in i sviterna av skelettcancer. Under sitt sjukdomsförlopp valde Saga själv att blogga om sin vardag för att inspirera och ingjuta livsglädje hos andra. Under kvällens Barncancergala, som arrangeras av Barncancerfonden, hyllas hon nu därför.