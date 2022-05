Smeden i Storvreta gör nya ”Game of Thrones”-svärden

I klippet berättar Peter Johnsson om hur det var att få uppdraget att smida svärden till ”Game of Thrones”-uppföljaren. Foto: Daniel Hols/SVT

Svärdsmeden Peter Johnsson i Storvreta har tidigare gjort svärd till filmerna om korsriddaren ”Arn” – nu kommer hans skapelser synas för en ännu större publik. Till höstens ”Game of Thrones”-uppföljare ”House of the Dragon” har han gjort flera svärd.

– Man satsar på dem som kommer vara närmast kameran, säger han.