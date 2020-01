Första förhöret med målsägare i Knutbyrättegången

Under onsdagen vittnade en kvinna inför rätten om hur Åsa Waldau ska ha misshandlat henne flera gånger, bland annat ska kvinnan ha slagen med en hårborste och fått sitt huvud dunkat i en vägg. För åklagarsidan var dagens vittnesförhör viktigt. Waldau själv förnekar brott.

– Hon har lämnat en tydlig och klar berättelse och också kunnat förklara kontexten – vad det är som gör att någon kan stanna kvar och tolerera det här, säger Liselott Herschend, åklagare.

”Kontexten”

Enligt åklagaren har tron i församlingen spelat in i sammanhanget. Att målsägare helt enkelt inte har ifrågasatt det påstådda våldet, då de haft en tro om att det varit ”Guds ord”. Och just den punkten – kring kontexten – är en intressant fråga enligt psykoterapeuten och läkaren Rigmor Robèrt som var på plats vid tingsrätten för att erbjuda sitt stöd till målsägare. Hon har jobbat med – och stöttat – avhoppade medlemmar från Knutby Filadelfiaförsamling under många år.

– Jag har varit så för flera av dem, så därför sitter jag här och väntar utanför i dag – jag ger ett ord eller en kram när det behövs, säger hon.

Enligt henne är just det faktum att visa närvaro på plats en hjälp för vissa inför framtiden.

– När de ser ”vanliga människor” i rättssalen är det till hjälp – att vi inte är ett dugg rädda för de där människorna som hade sådan makt i deras lilla universum, säger hon.

Fler förhör

Under torsdagen väntas vidare förhör hållas med målsägare. Och nästa vecka fler. Förhören är en viktig pusselbit i åklagarens bevisning. Då många händelserna skedde för länge sedan och någon teknisk bevisning inte finns kvar.

Den 27:e januari väntas de första förhören med de åtalade pastorerna påbörjas. Rättegången väntas pågå fram till början på februari.

Hör åklagaren och psykoterapeuten berätta mer om dagens förhandling i klippet ovan.