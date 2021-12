Tågtrafiken igång igen efter tidigare stopp

Både polis och räddningstjänst var på plats för att hantera händelsen. Enligt Stefan Adolfsson på UL pressjour rörde det sig om ett Upptåg från Tierp påväg in till Uppsala som blev stillastående strax intill centralstationen.

– Vi ställer in Upptågen som går mot Sala tills vidare. De som är norrut vänder vid Storvreta, just nu kommer vi inte in till Uppsala C. Det kan ta timmar beroende på hur allvarligt läget är, sade Stefan Adolfsson tidigare under eftermiddagen.

Vid 14.30 meddelade UL att tågtrafiken börjat rulla igen.