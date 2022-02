Efter pandemikrisen: Nu har det vänt uppåt för hotellen igen

Turerna har varit många för hotellen i Uppsala under pandemin. Ibland har beläggningen varit nere på minimum samtidigt som det under perioder gått mycket bättre än normalt. Under 2021 ökade antalet besökare på hotell i Uppsala med 35 procent jämfört med året innan, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

– Sommaren var jättebra, mycket bättre än vad den brukar vara här i Uppsala, säger Susanne Boije Fredlund, vd på Clarion Hotel Gillet.