Unga ska lockas tillbaka till skolbänken i unikt Hebyprojekt

Just nu finns det 897 ungdomar i Uppsala län som omfattas av så kallat kommunalt aktivitetsansvar. Det innebär att kommunerna enligt skollagen har ett särskilt ansvar för ungdomar under 20 år som inte har fullföljt gymnasiet. Vilka insatser kommunerna sätter in varierar.

Och så här ser det ut med ungdomar som omfattas av KAA i respektive kommun:

27 ungdomar i Östhammar

33 ungdomar i Knivsta

50 ungdomar i Heby

79 ungdomar i Tierp

70 ungdomar i Håbo

182 ungdomari Enköping

23 ungdomar i Älvkarleby

433 ungdomar i Uppsala

897 ungdomar i Uppsala län

Källa: Sveriges kommuner och regioner och länets kommuner