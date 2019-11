Påkörd och hotad på jobbet – Trafikverket struntar i att anmäla

Flera incidenter har drabbat personal vid Trafikverket i Uppsala län de senaste åren. Här är två andra fall:

Kunden vägrar köra vidare

Juli 2019: En inspektör i Enköping kastar sig över ratten – den som kör upp håller på att köra in i en parkerad bil. Kunden svarar med att tvärnita i en korsning. Därefter vägrar han att köra tillbaka till startplatsen. Under 40 minuter blir inspektören kvar i den stillastående bilen med kunden. Inspektören känner sig utlämnad. Polisen kopplas in men fallet läggs ned.

Ingen information till Arbetsmiljöverket.

Använder bildörren som sköld

Hösten 2019: En inspektör avbryter en uppkörning. Stämningen i bilen är så hotfull att hon ställer sig på en speciell p-ruta vid Trafikverkets lokaler i Uppsala som signalerar ”jag behöver hjälp”. När personen som kört upp går runt bilen ska inspektören ha fruktat att bli slagen. Därför sätter hon upp dörren som en sköld. Personen attackerar inte, men hotar henne verbalt innan han går därifrån.

Ingen i personalen, som har i uppgift att upptäcka att inspektören signalerat om hjälp, kommer till undsättning.