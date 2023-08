Trendbrott hos unga män – tar ansvar för familjens sociala liv

Skicka julkort och gratulera släktingar på födelsedagen. Dagens unga män sticker ut jämfört med tidigare generationer. Detta enligt en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, där fyrtio svenskar i olika åldrar intervjuats om deras kommunikationsmönster.

– Unga män visar ett större engagemang i kommunikationen med släkten. De skickar sms eller skriver på sociala medier i samband med högtider eller bemärkelsedagar. Det är ett intressant trendbrott, säger forskaren Lina Eklund vid Uppsala universitet, som arbetat med studien.

Andra förväntningar

Vid sidan av den nya tekniken har även nya normer om ansvarstagande inom familjen påverkat trendbrottet, menar Linda Eklund.

– I dag har män och kvinnor andra förväntningar på vem som ska göra vad. Studien är en tydlig indikation, men vi behöver samtidigt undersöka det här på en mer storskalig nivå, säger Linda Eklund.

I klippet: Möt unga vuxna från Uppsala som reagerar på den nya studien.