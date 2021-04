Uppsala ska få mer vaccin: ”Kommer öka tempot”

Vecka 15 fick regionen 12 869 doser och under vecka 16 räknar man med omkring 12 000. Sedan ökar det. Vecka 17 är prognosen att Regionen ska få 16 340 doser. Ökningen väntas sedan hålla i sig framöver.

– Det är en betydande ökning som gör att vi kommer att kunna öka tempot, säger Erik Sköldenberg.

Tidigare har Folkhälsomyndigheten fördelat vaccin till landets olika regioner baserat på hur stor andel av befolkningen som är äldre än 65 respektive 70 år. Från och med vecka 18 ändras det och man börjar i stället titta på hur stor andel av befolkningen som är över 18 år. Sedan fördelas vaccindoserna utefter det. Då gynnas Uppsala som har en ung befolkning jämfört med många andra regioner.

Astra-besked gör att vaccin inte kan användas

Folkhälsomyndighetens senaste besked om att Astra Zenecas vaccin fortsatt bara ska ges till personer över 65 år gör dock att en del av vaccinet som väntas komma under vecka 18 och 19 i nuläget inte kommer att kunna användas. Det eftersom att regionen räknar med att ha vaccinerat klart alla över 65 under vecka 17. Dessutom ska de under 65 som redan har fått en Astra-dos få ett annat vaccin.

– Vi får stora leveranser av Astra-vaccin vecka 19 och framåt som vi då inte kommer att kunna använda eftersom vi helt enkelt har vaccinerat klart alla över 65, säger Erik Sköldenberg.