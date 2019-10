Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Ytterligare en bilbrand i Uppsala under natten. Foto: Utryckning Uppsala

Ytterligare en bilbrand i Uppsala under natten

Det var strax innan midnatt under söndagen som det kom in ett larm om en bilbrand i centrala Uppsala. Bilbranden var den fjärde under söndagsdygnet.

Det var klockan 23:43 under söndagskvällen som polis och räddningstjänst larmades till en övertänd bil på Fyristorg i Uppsala. – Det var flera personer som ringde in och larmade om branden säger Sanja Vukicevic, rlc-befäl vid polisregion Mitt. Fjärde branden under söndagen Bilbranden på Fyristorg var den fjärde under söndagsdygnet. I nuläget är ingen person frihetsberövad för någon av bränderna – men från händelsen på Fyristorg ska det finnas spår för polisens tekniker att säkra. – Det är många pusselbitar som ska läggas – men det positiva är att det finns spår, säger Sanja Vukicevic. Person blev vittne Enligt uppgifter från polisen ska en person ha blivit vittne till när bilen på Fyristorg blev anlagd. – Vittnet ska ha sett någon kastat en flaska mot fordonet. Det ska ha varit en flaska med brandfarlig vätska. Signalementet vi har fått utifrån vittnesuppgifterna är att det ska vara en kort person med grå luvtröja, säger Sanja Vukicevic. Polisen känner inte till motivet till händelserna. Branden på Fyristorg utreds som skadegörelse genom brand. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!