Arvikaartister stöttar centrumhandeln under coronapandemin

Galan Music against covid-19 äger rum på Ritz i Arvika mellan klockan 18.00 och 22.30 på lördagskvällen, men på grund av coronarestriktioner är publiken inte välkommen att närvara på plats.

Istället får man stanna hemma och lyssna på konserten som livesänds i sociala medier. Initiativtagaren Christopher Edgar fick idéen från liknande arrangemang i Norge.

– Det är få som vågar gå ut och handla under coronapandemin, så nu gör vi det här för att rädda Arvikas centrum, säger han.

Lottar ut presentkort till Arvikabutiker

Under konserten kommer det att finnas ett swishnummer dit publiken kan swisha en valfri summa, istället för inträdesbiljett. Pengarna ska sedan användas till att köpa presentkort som kan lösas in i butikerna i Arvika centrum under maj månad.

– Vi kommer att lotta ut presentkorten bland dem som swishar över 100 kronor, berättar Christopher Edgar.

Dotters medverkan öppnade dörrar

Ett tiotal artister kommer att medverka under kvällen. Till en början var det ett svalare intresse från musikernas sida, berättar Christopher Edgar. Men när mer kända artister som Dotter och Pär-Eric Eriksson från Mora-Per bestämde sig för att medverka lossnade det för arrangören.

– Då ville alla vara med, men då var det redan fullt, säger Christopher Edgar.

Arvikadottern Johanna Jansson med artistnamnet Dotter spelar i en halvtimme under konserten. Hon tvekade inte när hon fick frågan att medverka.

– Det var självklart att ställa upp. Jag vill ju stötta så att inte staden stänger ner, säger hon.

Hoppas på överraskning när pengarna räknas

Resultatet av insamlingen kommer att räknas ihop på måndag. Initiativtagaren Christopher Edgar är försiktigt förhoppningsfull.

– Jag vet inte riktigt, jag vill ju inte bli besviken. Vi får kolla på måndag, förhoppningsvis blir jag glatt överraskad, säger han.