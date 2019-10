Bus på fredag – ljus på lördag

Halloweenfirande är relativt nytt i Sverige. Det började firas här först på 1990-talet. Det råder fortfarande viss förvirring om när firandet ska ske. Inte minst för att alhelgonadagen infaller den 1 november, medan alla helgons dag – en röd helgdag – firas lördagen den 2 november.

Allhelgonadagen föregås av allhelgonsafton – halloween (all hallows eve är alltså allhelgonaafton, den 31 oktober).

Keltisk tro

Högtiden kommer från början från Irland och Skottland via USA, dit många irländska emigranter kom under mitten av 1800-talet. Tron hos kelterna var att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till jorden under natten och att de då behövde vägledas med ljus och eldar. Traditionen lever nu kvar i den moderna seden att tända ljus, smycka och vaka över anhörigas gravar.

I dessa länder firas halloween alltid den 31 oktober. I Sverige är det datumet också etablerat.

Men det finns de som vill att att man ska skilja på halloween-firande och alla Helgons dag och därför lägger halloween-firande helgen före allhelgonadagen. Till exempel ordnades flera parader redan förra helgen.

Bus eller godis, då?

Eftersom 31 oktober i år infaller på en torsdag tycker många föräldrar att det är en mindre passande dag för ”bus eller godis”-dörrknackande. Därför går många barn runt med godiskorgarna helgen innan eller helgen efter halloween, och det kan handla om såväl fredagen som lördagen.

För att man ska veta när godisskålen behöver vara fylld för att man ska slippa ”bus” kommer föräldrarna i många barntäta områden överens i föräldragrupper, på facebook eller andra mejltrådar vilken dag som passar bäst för att grannarna ska veta i förväg vilken dag de ska fylla på sötsaksförråden.

Alla helgons dag

I Sverige är alla helgons dag – när vi tänder ljus till minne för våra avlidna släktingar och vänner – alltid på en lördag, mellan 31 oktober och 6 november. Därför föreslår etikettdoktorn Mats Danielsson och flera andra att man som tumregel ska köra bus på fredag och ljus på lördag.

Alltså: ”Bus eller godis” på fredagen före alla Helgons Dag.

Så slipper du buset

Spökfester däremot, de hålls både helgen före och efter den 31 oktober och dessutom firar vissa skolor aalloween fredagen före höstlovet, vecka 44, vilket kan spä på förvirringen ytterligare. Så bäst att räkna med monster som knackar på i kväll, i morgon och under helgen.

Vill man absolut inte ha besök, rekommenderas att man släcker utebelysningen och låter bli att ställa fram en tänd pumpa eller annan dekoration. Då säger nämligen etiketten att man visar att man inte vill ha bus-besök.

Fast det är det kanske inte alla spöken och monster som känner till...