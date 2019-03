Cheerleadingen växer i Värmland – 200 i kö

”One, two, tree, four, five, six, seven, eight...”. Upp i luften flyger en av lagmedlemmarna. De andra tar emot henne. Det är delar av cheerleadinglaget CX Passion som visar sina färdigheter på en prova-på-dag för medlemmar i Karlstads Gymnastikförening. Det är många yngre tjejer som samlats i Våxnäshallen och även om de flesta redan går i något annat cheerleadinglag, finns det några nya. Gymnasten Emilia Krausz är en av dem.

– Det var kul, det var svårt när vi byggde. Jag har testat i skolan och med mina kompisar, säger Emilia Krausz.

400 aktiva

Cheerleading kommer från början från USA och i Karlstads Gymnastikföreningen har man haft sporten i tio år. Då var de ett tjugotal tjejer som började, idag är dom 400 aktiva.

– Sen dess har vi ökat enormt, vi har kö och det har vi nästan alltid haft. Vi tar in så många vi kan hela tiden, säger Emma NIlsson, ledare i CX Passion.

Just nu står 200 barn och ungdomar i kö för att få börja. Men det tar tid att få fram ledare till nya lag.

– Det tar tid att utbilda ledarna så de får bli bättre och bättre för varje säsong, säger Emma Nilsson.

Det krävs styrka, uthållighet, laganda och disciplin i cheerleading. Aline Henriksson har hållt på i fyra år med cheerleading. Nu är hon både ledare och aktiv själv.

– Mitt mål är väl att komma in i landslaget i Göteborg om några år. Men just nu är det väl individuella jympamål, säger Aline Henriksson.

”Det vi gör är akrobatik”

Cheerleading ingår ännu inte i Riksidrottsförbundet och den vanligaste fördomen om cheerleading, enligt Emma Nilsson, är att det inte är en sport.

– Vi kämpar med det hela tiden, både i Sverige och internationellt. Vi visar upp att det vi gör är akrobatik, det är tillit, det är en lagsport och en individuell sport på samma gång, vilket är unikt, säger Emma Nilsson.