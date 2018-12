De kämpar för att få tillbaka sin kompis

– Det är ett ensligt beläget förvar för tjejer som man befarar kan bli utnyttjade, berättar Viktoria Sterner som är del i nätverket Vi i Världen.

Viktoria Sterner är en av många i Värmland som engagerat sig för att Selma Yohannes ska få återvända till Filipstad. Hon berättar att hon planerar att åka ner till Italien för att träffa Selma som nu fått en italiensk god man. Under fredagen tas Selmas fall upp i en ungdomsdomstol.

-Det är många saker varken vi eller Selma förstår så jag vill att någon som hon känner förtroende för behöver finnas hos henne, säger Viktoria Sterner.

Har ingen kontakt med föräldrarna

Selma Yohannes har varit på flykt sen hon var nio år, både från hemlandet Libyen och sin familj. Hon saknar helt kontakt med sina föräldrar. Till Sverige kom Selma som 13-åring och har under några levt som vanlig tonåring och högstadieelev på Ferlinskolan i Filipstad. Där fortsätter vardagen för hennes jämnåriga kamrater men flera av dem håller tät kontakt med Selma.

Daglig kontakt via sociala medier

Hennes nära vän Lilav Morsal pratar nästan dagligen med Selma via telefon och sociala medier.

-Selma brukade sova över hos mig. Vi testade smink och såg på film. Både Selma och jag gillade romantiska filmer som Me before you, men Selma gillade även actionfilm, berättar Lilav och skrattar.

Har dragit igång namninsamling

Lilav uppmuntrar Selma att forsätta delta i skolarbetet på distans. Hon och elva skolkamrater har stannat kvar efter skolan för att prata om hur de kan stötta sin utvisade kamrat. Tillsammans med nätverket Vi i Världen har de startat en namninsamling i sociala medier. Alla tolv har själva en flykt bakom sig och känner igen oron över att vänta på beslut om uppehållstillstånd.

-Jag och min familj fick vänta jättelänge, säger Soundos Aldada. I Syrien var det krig och var skulle vi ta vägen om vi inte fick stanna här? Jag hade ju min familj men hon är helt ensam.

-Jag kom själv från Afghanistan, berättar Abdeh Rouzghol. Det är jättesvårt, man måste vara så stark.

”Ord kan stärka henne”

De säger att även om de är oroliga för sin vän låter de henne inte falla ner i känslan av uppgivenhet.

-Jag gråter inte med henne, säger Ghazal Halak, då blir hon bara mer ledsen och hon måste vara stark. Jag tror att ord kan hjälpa att lyfta och stärka henne.