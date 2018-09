Fler söker bidrag för solceller

Intresset för att få energi från solen har ökat rejält. Men det beror inte bara på den soliga sommaren. Bidraget har också höjts från 20 procent till 30.

Sune Nyqvist på Hammarö byggde en liten lada till sin islandshäst och satte solcellspaneler på taket. De ger nu energi till tre hus på hans tomt.

– Jag började intressera mig för solceller och tog reda på så mycket jag kunde. Jag är jättenöjd och det är ju bra både ekonomiskt och för miljön, säger han.

Sune Nyqvists solcellspaneler ger energi till tre hus på hans tomt

Intresset sprider sig

Under perioden maj till augusti förra året kom 25 ansökningar om solcellsbidrag in till länstyrelsen i Värmland. Under samma period i år kom det in 158 ansökningar.

– Det är en kraftig ökning och det är roligt att det är så många som vill vara med och bygga solceller. Och i och med att fler gör det så sprider sig intresset bland grannar och bekanta, säger Ida Wall Axelsson, handläggare på Länsstyrelsen i Värmland.

Längre väntetider

I takt med att ansökningarna ökar, ökar också väntetiden. Och det finns en risk att pengarna tar slut.

– Det kan hända. Detta är ju ett först till kvarn-bidrag. Det finns en mängd pengar som fördelas ut över länen. Den regeringen som sitter nu har tagit beslut om en miljard per år, så det är mycket pengar som delas ut, men det är också många som söker, säger Ida Wall Axelsson.