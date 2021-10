På natten till onsdagen uppstod ett växelfel mellan Göteborg och Älvängen och viss tågtrafik ersätts därför med buss på sträckan. Detta kan ge längre restider och påverka trafiken till och från Värmland.

Det är oklart när felet kan vara åtgärdat.

Följande stationer kan påverkas:

Göteborg C, Gamlestaden, Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Älvängen, Lödöse Södra, Trollhättan C, Öxnered, Mellerud, Åmål, Säffle, Grums, Kil, Karlstad C och Vänersborg C.