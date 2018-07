Forshaga kommun inför nytt bevattningsförbud

Under bevattningsförbudet är det inte tillåtet att spola vatten utomhus, till exempel att vattna i trädgården med slang eller spridare. Det är heller inte tillåtet att tvätta bilar eller att fylla på pooler.

Det är värmeböljan och det faktum att det inte regnat på länge som gör att bevattningsförbudet nu införs igen.

– Under natten när vattenuttaget normalt är mindre, ska vi fylla våra reservoarer men det hinner produktionen inte med just nu, säger Per Sjöberg.

Inför nytt bevattningsförbud

För en månad sedan införde också Forshaga kommun ett bevattningsförbud.

– När vi införde bevattningsförbud för en månad sedan, den 1 juni, märktes direkt en skillnad, säger Ola Blomgren, gatuingenjör på kommunteknik och service och fortsätter:

– Våra abonnenter hörsammade förbudet och förbrukningen sjönk. Vi hoppas och tror att det blir samma sak denna gång.

Den så kallade hushållsanvändningen av vatten inomhus berörs inte av förbudet. Det går även bra att vattna i trädgården med vattenkanna.

Förbudet gäller inte heller biltvättar som återanvänder vatten eller abonnenter i Olsäter som får vattnet via Munkfors kommun.

Beslutet gäller tills vidare.