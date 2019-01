Foto: Privat

Första dagen med Oberoende realister – efter 44 års s-dominans

Första dagen på nya jobbet för Jens Fischer (OR). Mötena har avlöst varandra. För det är mycket att sätta sig in i för Hagfors nye kommunalråd och hans partikamrater som nu tagit över styret efter Socialdemokraterna som styrt kommunen under i stort sett alla år sedan 1974.

När SVT når honom på telefon vid lunchtid berättar den tidigare polischefen att han ”tjuvtränat” lite inför sitt nya uppdrag. Några dagar i december var han på plats i kommunhuset för att bekanta sig med både lokaler och människor. – Ja, jag var på lite prao, säger Jens Fischer och skrattar till. Det var bra så man fick träffa de andra och diskutera lite, fortsätter han. Och just diskussionen lyfter han fram flera gånger under intervjun. Det lokala partiet han företräder, Oberoende realister, säger att de vill driva frågor som är bra för kommunen. Men vilka frågor det är, beror sannolikt på vem man frågar. – Man måste vara lyhörd, säger Jens Fischer. Oavsett var frågan kommer från ska vi stödja den om vi tycker att det är en bra fråga för kommuninvånarna, fortsätter han. S-styre förutom några år i början av 2000-talet Sedan Hagfors blev kommun 1974 har Socialdemokraterna styrt förutom under ett par års tid i början av 2000-talet. Oberoende Realister fick i höstens val 62 fler röster än Socialdemokraterna och tog 13 av totalt 35 mandat i kommunen. Från och med i dag sitter Jens Fischer på kommunalrådsstolen och fler ordförandeposter är att vänta för Oberoende Realister. På ett extrainsatt kommunstyrelsemöte imorgon ska ordförande väljas i flera utskott. – Nu styr vi i minoritet och det blir ett helt annat politiskt landskap. Nu måste vi förankra olika beslut hos olika partier och vi kommer att jobba brett över hela ytan. Sakpolitiken blir mer i fokus, säger Jens Fischer. Men att som helt ny komma in och styra i lokalpolitiken går inte av sig självt. Jens Fischer och andra nya förtroendevalda i kommunen har fått tre halvdagar med utbildning bland annat om hur politiken bedrivs, vad tjänstemännens roll är och vilken roll politikerna har. Nu ska de ta nästa steg; gå från ord till handling, snack ska bli verkstad. – Det viktiga nu är att vi kommer in i politiken och de olika verksamheterna. Sedan får vi ta en diskussion och fatta rätt beslut, säger Jens Fischer. Oberoende Realister vill bland annat se till att Hagfors blir en bättre kommun för företag. 219:e plats i Svenskt Näringslivs rankning om företagsklimatet i Sveriges kommuner skaver. – Vi måste höra efter vad det beror på att vi inte ligger högre, vi har ett möte inplanerat med företagarföreningen i slutet av januari, säger Jens Fischer. Som vallöfte har partiet dessutom sagt att Råda skola som nu byggs i framtiden återigen blir en skola från förskola till sjätte klass. Kluvna känslor till uppdraget – I den frågan har vi ju påverkat politiken redan här och nu, säger Jens Fischer. Tjänstmännen tittar på den för fullt. Jag kan inte säga något om tidsplanen nu, men vi vill att det ska gå så snabbt det är möjligt, fortsätter han. Under mandatperioden fram till nästa val är han tjänstledig från Polisregion Bergslagen där han sedan i mars 2018 varit chef för grova brott i Värmland. Att nu lämna det uppdraget för att bli kommunalråd leder till kluvna känslor. – Det känns både och... Det här är en otrolig utmaning, att vara med och påverka kommunen, och det ska bli oerhört intressant att se vad jag kan bidra med och vad vi kan göra tillsammans, säger Jens Fischer. Om nye kommunalrådet Om nye kommunalrådet Visa Namn: Jens Fischer Ålder: 38 år Aktuell: Nytillträdd som kommunalråd i Hagfors för det lokala partiet Oberoende Realister. Dela Dela

