Under tisdagseftermiddagen ställde Värmlandstrafik in all tågtrafik på Fryksdalsbanan. Orsaken är värmen som än en gång orsakat solkurvor på banan.

– Vi har ingen prognos för när trafiken kan vara i gång igen. Vi får ta det dag för dag, säger Jennika på Värmlandstrafiks kundservice.

De tåg som skulle ha gått ersätts nu med buss.