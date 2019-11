Grums kommun ger friskoleplaner extra tid

Kommunstyrelsen i Grums har tidigare tagit beslut om att lägga ner Skruvstads skola, en byskola med 34 elever, som en del av ett sparkkrav. Men föräldrar till elever på skolan är upprörda och vill starta en friskola.

Kan vänta med skolnedläggningen

Under torsdagen beslutade fullmäktige att Skruvstad skola ska läggas ner men gjorde ett tillägg som ger föräldragruppen tid att hinna lämna in en ansökan om friskola till Skolverket innan den 31 januari 2020. Om ansökan kommer in lägger kommunen inte ner Skruvstad efter vårterminen 2020 som beslutat, utan väntar till 31 december 2020. Då kan friskolan ta vid och starta sin verksamhet 1 januari 2021.

– Det var ett enhälligt fullmäktige som tog beslut om tillägget. Det innebär att vi var lyhörda och har anpassat oss till deras situation, säger Leif Haraldsson (S), kommunalråd i Grums.

”30 ansökningar redan”

Camilla Nilsson är förälder till barn på skolan och engagerad i friskolegruppen. Enligt henne finns ett intresse bland föräldrarna att driva Skruvstad som friskola.

– I går hade vi 30 ansökningar till en friskola, några barn vet jag kommer höra till mellanstadiet. Vi har ett stort arbete att göra men det är bra att vi får respit, det ökar våra chanser. Det är kort om tid.

– Vi vill ge dem samma möjlighet som föräldrarna fick vid friskolan i Värmskog och i Borgvik, det är viktigt att behandla alla lika, säger Leif Haralsson (S).

