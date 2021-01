All skolskjuts med buss ställs alltså in under morgonen. Kommunen skriver vidare att man kommer lämna vidare information om hemturerna senare under tisdagen.

Elever i Grums som behöver transport till skolan under tisdagsmorgonen får alltså förlita sig på att deras vårdnadshavare fixar detta. Skulle detta inte gå att ornda kan ”eleven utifrån föräldrars ansvar stanna kvar i hemmet under skoldagen”, skriver Grums kommun på sin hemsida.