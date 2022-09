Hoten och hatet mot politiker är vanligare under ett valår än annars. Men nivån under årets valrörelse har inte varit högre än under tidigare val, enligt polisen.

– Utgår man från region Bergslagen så ligger vi ungefär i linje med hur det var 2018, förutom påskhelgen som var extrem i Örebro, säger Fabian Wallerström vid polisen i Värmland.

I klippet ovan berättar polisinspektör Fabian Wallerström om hur de arbetar mot hot och hat – och om vilka typer av brott som är vanligast nu i valspurten.