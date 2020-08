Branäsgruppen har bestämt sig för att ställa in bland annat afterskin under kommande säsong, på grund av coronapandemin. Foto: arkiv/SVT

Inställt festande på Branäs

På skidanläggningen Branäs planerar man för att hålla öppet under kommande skidsäsong, men after ski och nattklubbsliv ställs in.

– Vi tror inte att nästa säsong kommer att bli som en vanlig säsong, säger Anders Kjällström, vd för Branäsgruppen, till NWT.

Branäsgruppen har beslutat att ställa in after ski och nattklubben på lördagar under kommande säsong, på grund av coronapandemin. – Vi utgår från att vi kommer ha öppet, att det kommer folk och att det blir snö, säger Anders Kjällström, vd för Branäsgruppen till NWT. Han menar att Branäs är en familjeanläggning och att de inte påverkas så mycket av att ställa in till exempel after ski. Dela på Facebook Dela på Twitter

