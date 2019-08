Janne Andersson besökte Karlstad BK

Förbundskaptenen för svenska landslaget i fotboll, Janne Andersson, besökte under söndagen Karlstad och Karlstad BK. Under en föreläsning pratade han om ledarskap och senare var han med under matchen när KBK mötte Umeålaget Team TG FF i en match på Tingvalla.

– Jag tycker det är kul att komma ut i verkligheten, säger Andersson.

Han förklarar: – Jag har ju mina landskamper ett par gånger per år men där emellan är det ju ganska lite fotboll. Så jag försöker att vara ute och titta på både träningar och matcher och följa fotbollen internationellt men också nationellt, säger förbundskaptenen strax före matchen på Tingvalla. För att hitta några egna fotbollsminnen från Karlstad får Janne Andersson gå tillbaka till 2014. – Jag var här och spelade Svenska cupen med IFK Norrköping för fem år sedan. Det är nog det närmsta värmländsk fotboll jag varit faktiskt. Som halmstadbo och hallänning från början så var vi sällan här och spelade. Sedan har ju tyvärr inget lag från Karlstad varit på elitnivå under alla de år jag jobbade i Allsvenskan. ”Ha roligt och lyssna på era tränare” Hur kan du inspirera de värmländska spelarna med ditt besök? – Det vet jag inte om jag kan och om jag ska. Så förmäten är jag inte så jag kommer och talar om hur man ska göra på andra ställen, mer än att, rent generellt, om jag pratar med unga spelare: ha roligt, lyssna på era tränare och träna hårt. Då blir det så bra det kan bli. Se mer i klippet ovan. Dela Dela

