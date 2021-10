Torka och frost i Brasilien höjer kaffepriset

Löfbergs köper in i snitt 120 ton råkaffe per dag och producerar kaffe motsvarande tio miljoner koppar per dag. Syd- och Centralamerika står för 70 procent av det råkaffe som Löfbergs importerar.

Tio kronor per kilo

Råkaffepriset är inte det enda som påverkar priset i butiken men nu är situationen i Brasilien så extrem att det kan bli en höjning på upp till tio kronor per kilo eller sex till sju öre dyrare per kopp förklarar Anders Thorén.

– Vi vet inte hur stor prishöjningen kommer att vara. Det kommer att handla om ett par öre per kopp . Men det vi måste göra för att säkerställa en hållbar och stabil kaffeproduktion – det är att vi får göra insatser som kan gynna kaffeodlare och göra dom starkare så att dom kan leva ett bättre liv på att odla kaffe, säger Anders Thorén.