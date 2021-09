Klotter med olaga hot på flera ställen i Karlstad – kvinna anhållen

Under tisdagsmorgonen togs en kvinna i 20-årsåldern in till polisförhör och under eftermiddagen anhölls hon och är nu misstänkt för olaga hot, skadegörelse och hets mot folkgrupp, enligt polisen.

Kvinnan nekar till brott och det är oklart vad hon skulle haft för motiv.

– Det verkar vara en allmän aversion mot myndigheter, polis och vissa idrottsföreningar, säger Lars Hedelin, presstalesperson på polisregion Bergslagen.

Fem platser nerklottrade

Första fallet av klotter upptäcktes natten till i måndags på Karlstad Innebandyarena. På tisdagen kom ytterligare anmälningar om klotter från Löfbergs arena, Sundsta-Älvkullegymnasiet, Kronoparksskolan och gångtunneln mellan Brigadmuseet och polishuset.

Hör Lars Hedelin berätta om vad som ledde till gripandet av kvinnan.