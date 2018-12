Karlstads nyårsfirande ska skapa trygghet

På nyårsafton i år lyses torget upp i samband med firandet, det spelas musik och extrabussar kommer sättas in – utöver kommunens fyrverkeri.

– Det leder till mindre fyrverkerier överlag i centrum, att fler vuxna är ute på stan och det skapar ett lugnare och tryggare nyårsfirande för alla, säger Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör, i ett pressmeddelande.

Fler unga i centrum

Enligt kommunen innebär vinter och lov att fler ungdomar tar sig in till stan. Under nyårsafton blir det högtryck för socialjouren då en del ungdomar får i sig för mycket alkohol och det sätts bland annat in extra fritidsledare i fält, för att möta de unga. Även polis, väktare och ordningsvakter tillsätter extra förstärkning i centrum under nyår.

– Under helgerna arbetar lokalpolisområdets personal för att du ska ha det tryggt i trafiken, i hemmet eller ute på stan. Vi hoppas att alla medborgare, gammal som ung, vill hjälpa oss med det så att vi alla får en fin jul- och nyårshelg, säger Anders Stridsberg på lokalpolisområde Karlstad, i ett pressmeddelande.