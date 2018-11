Kristinehamnsjul i Karl-Bertils anda

Julpåsarna kommer att delas ut vid gudtjänsterna i alla Kristinehamns kyrkor med start idag.

– Vi har 200 kassar, som folk kan hämta och sedan lägga i fem-sex inslagna paket. Det kan vara ett paket kaffe, några skumtomtar, en varm halsduk och kanske en hudkräm till en kvinna eller en burk raklödder till en man. Eller varför inte ett presentkort, säger Arvid Lundtoft som är verksamhetsledare för ”Hela människan” – en social verksamhet i Kristinehamn som drivs av Svenska kyrkan, Ekumenia och Frälsningsarmén.

”Inte har det så fett”

Lite överraskning ska det vara säger Lundtoft och berättar att kassarna kommer att hamna där de behövs och gör nytta.

– Vi har ju 30-40-50 hemlösa, som direkt skulle kunna omfattas av det här och så har vi kanske 50-60-70 till, som vi har kontakt med och som är ensamstående och som inte heller har det så fett i vardagen. Där skulle det vara en hjälp att få en sådan här kasse.

Karls-Bertils jul

Karl-Bertil Jonsson är en modern symbol för en god människa och han har fått ge namn åt kampanjen. Karl-Bertil Jonsson är huvudfigur i den tecknade film av Tage Danielsson och Per Åhlin, som traditionellt sänds i SVT under julen. Karl-Bertil Jonsson drömmer om den laglösa rättvisans princip att ta från de rika och ge till de fattiga, som i hans version blir att han under sitt helgjobb som postsorterare lägger undan julpaket till välbärgade för att i stället dela ut dem till samhällets fattiga. I Karl-Bertil Jonssons anda ska nu påsarna fyllas med julklappar till Kristinehamns fattiga.

– Vi lever ju nu igen i en tid, då skillnaden blir större mellan rik och fattig. De sociala skillnaderna blir större och större och då är det bra att uppmärksamma det, säger Arvid Lundtoft.