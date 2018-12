Julgransfoten har inget med artikeln att göra. Foto: Arkivbild/TT

Läckande julgransfötter – så gäller hemförsäkringen

Läckande julgransfötter kan orsaka stora skador, varje år får försäkringsbolaget If in flertalet anmälningar.

– Det låter som en liten sak, men det är ändå förvånansvärt mycket skador. Och det är samma visa varje år, kunder som ringer in och berättar att parketten havererat, säger Jenny Rudslätt, hem- och villaexpert på If i ett pressmeddelande.

Att ha en läckande julgransfot kan få dyra konsekvenser då skyddet i hemförsäkringen för julgransfotläckage ser dyster ut, såvida inte skadan orsakats av att behållaren plötslig och oväntat spruckit. Något som sällan händer, påpekar Jenny Rudslätt. – Det är förstås jobbigt att råka ut för, särskilt när det sker mitt under julledigheten då man bara vill umgås med nära och kära. Därför är det bra att vara lite observant, så att det inte behöver ske, avslutar Jenny Rudslätt. Orsaka stora vattenskador Vanligaste problemen är att man antingen vattnar för mycket eller att foten rostat då den förvarats under året. Många gånger upptäckts heller inte det här, exempelvis om man har en matta under julgransfoten då döljs fuktfläcken och läckaget har hunnit orsaka stora vattenskador. – I allra värsta fall märker man det ju först när granen slängs ut runt tjugondag Knut, tillägger Jenny Rudslätt. Tips för att slippa problem med läckande julgransfot: Tips för att slippa problem med läckande julgransfot: Visa Lägg plastskydd under julgransmattan.

Ha en större julgransfot.

Känn efter hur mycket vatten det är i behållaren innan du fyller på och fyll inte upp till kanten.

Håll julgransfoten under uppsikt under den första tiden efter det att vattnet fyllts på. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!