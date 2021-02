Misstänks för mordförsök i Säffle – nu begärs yxman häktad

Det var under lunchtid onsdagen den 27 januari som den misstänkte mannen ska ha slagit eller huggit med en yxa mot målsägarens huvud.

– Anledningen till att jag valt rubriceringen försök till mord, är att han siktade mot huvudet, men målsägaren fick upp armen och lyckades skydda sig, berättar kammaråklagare Anna Andersson.

Den skadade mannen, också han i 30-årsåldern, fick köras till sjukhus, men utan livshotande skador. Och den misstänkte mannen greps under måndagen den 1 februari.

Nekar till brott

Enligt kammaråklagaren bekräftar den misstänkte att han varit på plats, men han nekar till brott.

Häktningsframställan skickades in under torsdagen och förhandlingen där beslut ska tas om häktning väntas ske under eftermiddagen.