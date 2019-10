Idag lottas Färjestads motståndare i CHL

Under fredagen avgörs det vilka som kommer att stå för motståndet när FBK går in i Champions Hockey League-slutspelet.

– Det känns spännande att gå in i nästa omgång. Det är viktigt för oss och det är där vi vill vara, säger sportchefen Peter Jakobsson.

FBK slutade som grupptvåa i sin grupp och kommer att ställas mot någon av de åtta gruppettorna. Lottningen äger rum i Helsingfors vid lunchtid och i klippet kan du se vad sportchefen Peter Jakobsson ser som önskemotståndare. Dela Dela

