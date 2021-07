Nytt besked väntas från norska regeringen idag

Från midsommarveckan har fullvaccinerade norrmän sluppit både karantän och krav på coronatest när de besökt Sverige. Ändå blev det ingen direkt rusning till gränshandeln. Långa köer vid gränsen och det faktum att bara knappt var tredje vuxen i Norge är fullt vaccinerad har bara inneburit en liten ökning av gränshandeln i Värmland.

Thomas Nilsson, chef för Maximat i Töckfors törs inte hoppas på lättade restriktioner idag.

– Innan vi vet, satsar vi i första hand på att fylla butiken med varor som har lång hållbarhet.

För att Värmland ska klassas som grön region krävs att siffran för smittade ska vara under 50 per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna och att andelen positiva tester är under fyra procent, alternativt 75 smittade per 100 000 invånare när andelen positiva tester ligger under en procent.