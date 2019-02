Ny vishingvarning från polisen

Vishing kallas bedrägerier som sker via telefon där bedragarna står redo att gå in på deras bankkonto bara de lyckas lura ägaren att logga in med sitt Bank-ID. Den här typen av bedrägerier började 2017 och var som värst hösten 2018.

I flera fall har offren som ofta är över 70 år blivit av med alla sina besparingar.

– Många som vi har pratat med mår väldigt dåligt över det här. Man känner en skam över att man gått på det, man känner sig kränkt att man blivit lurad och de här bedragarna ger sig på äldre har vi sett och det är oerhört lågt, säger Linda Fransson som är utredare på Polisen Värmland.

Minskat kraftigt

Efter polisens särskilda insats i höstas minskade bedrägerierna kraftigt, men de har inte upphört. Fortfarande kommer anmälningar in och Linda Fransson önskar att alla ska prata med sina anhöriga och vänner så att ingen mer låter sig luras.

Metoderna har skiftat de uppger att de ringer från butiker, myndigheter och banker och trots att det gått ut varningar under lång tid fortsätter bedragarna. Sedan november förra året har antalet anmälda försök minskat rejält. Men fortfarande fortsätter de och hittills i år har ytterligare två personer drabbats och dessutom har fem misslyckade försök polisanmälts.