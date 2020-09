Slog 70-årigt rekord: Fem ton vild lax och öring i Klarälven

Det här är resultatet av många års arbete med att försöka säkra livscykeln och bevara den vilda laxen. Varje år sätts minst 175 000 lax- och öringssmolt ut och tack vare kompensationsutsättningarna och transporteringen av fisk förbi dammarna har man nått goda resultat i bevarandet av laxbeståndet i Klarälven.

Stigande rekord i Klarälven

– Under de senaste åtta till tio åren har vi jobbat väldigt medvetet och målinriktat, dels för att förbättra effektiviteten i fällan men också hanteringen av den fisk vi fångar in. Fångar vi in mera fisk och transporterar mera fisk då blir det fler fiskungar som föds. Det blir som ett självrullande hjul, säger Johnny Norrgård.

Rekordet handlar om att fem ton laxar och öringar, med vilt ursprung, har fångats i centralfisket. Laxfisket i Klarälven fortsätter fram till den 15:e oktober så rekordnoteringen kommer att stiga fram till dess.