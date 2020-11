Så begränsas Värmland med nya coronaråden – kommun för kommun

HAMMARÖ

• Skoghall Folkets Hus ställer in. Alla event och föreställningar ställs in fram tills den tionde december. Även de 70+ kulturevenemang som var planerade efter att följa restriktionerna ställs nu in. De som har biljetter till bioföreställningar kan spara dem för att gå på bio när restriktionerna har lättat eller be som sina pengar tillbaka.