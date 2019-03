Så förstärker MSB för att bekämpa skogsbränder

Efter de omfattande skogsbränder sommaren 2018 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att stärka skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019. En del i det var att öka förmågan att bekämpa bränder från luften, i ett första steg med helikoptrar.

Tio helikoptrar – minst

Under fredagen den 15 mars var upphandlingen med helikoptrar med HeliAir Sweden klar. Förhoppningen är att man ska kunna teckna avtal snartast. Kravet i upphandlingen var att leverantören ska kunna ställa minst tio helikoptrar till myndighetens förfogande.

– Det här gör att får vi en avsevärt mycket bättre beredskap och helt nya möjligheter att bekämpa skogsbränder redan till sommaren, säger Björn Johansson, ansvarig för upphandlingen på MSB, i ett presssmeddelande.

Helikoptrarna blir en av förstärkningsresurserna som MSB kommer kunna erbjuda till exempelvis regioner och kommunal räddningstjänst, när lokala resurser inte räcker till eller är uttömda.

I luften på 90 minuter

Under säsongen för skogsbränder kommer helikoptrarna att placeras ute i landet där man anser att brandrisken är som högst. Just det arbetssättet visade sig fungera bra under 2018.

Foto: Mats Andersson/TT

I grundberedskapen ska helikoptrarna kunna ställas till MSB:s förfogande inom 12 timmar. Vid högsta beredskapsläge ska de kunna vara i luften på 90 minuter.

På sikt föreslår MSB vattenskopande flygplan. Myndigheten vill även kunna ställa helikoptrarna till förfogande för EU:s resurspool RescEU, som är under uppbyggnad.