Så fungerar en hårt krypterad telefon

Hårt krypterade mobiltelefoner är försedda med extra säkerhet i jämförelse med vanliga mobiltelefoner. Detta gör det oerhört svårt, nästan intill omöjligt, för polisen att komma åt information som finns i dem.

– När vi får in en sådan här telefon känner man från början att det här kommer att ta tid och förväntan är inte direkt hög på att vi ska få någon information ur den, förklarar Johan Eriksson, IT-forensiker på polisen i region Bergslagen.

Har två operativsystem

Telefonerna har dels ett vanligt operativsystem, vilket startar när någon trycker på powerknappen, men i enheten finns också ett krypterat system som startas genom att en viss kombination av knappar hålls intryckta vid uppstart.

En hårt krypterad mobiltelefon och dess SIM-kort som förekommit i ett värmländskt narkotikamål. Bilden kommer från polisens förundersökning. Foto: Polisen

I det säkra operativsystemet finns ett begränsat antal appar som används till att kommunicera säkert via chatt, telefoni eller e-post. För att kommunikationen ska fungera krävs att den andra enheten som deltar i kommunikationen också har det krypterade systemet installerat. Det säkra operativsystemet är lösenordsskyddat och all data är krypterat. Dessutom kan all data i enheten raderas ögonblickligen genom att en särskild panikkod slås in.

Förekommer vid grövre brott

En sådan här telefon kostar mellan 16 000-20 000 kronor och det är själva programvaran som kostar.

– Det är inte jättevanligt att vi får in sådana här telefoner. Det är inte vanliga snattare som använder dem direkt, utan det måste finnas en större vinning för att ha råd att köpa in dem. Det är mycket pengar och man behöver ju fler än en telefon för att den ska kunna användas. Superkrypterade telefoner förekommer, men det är oftast vid grövre brott och företrädelsevis narkotikabrott, skulle jag säga, berättar Johan Eriksson.

De enheter som Nationellt Forensiskt Centrum fått in har använts vid grova brott så som mord, försök till mord eller narkotikabrott. Majoriteteten av enheterna har kommit från tillslag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.