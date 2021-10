Så många flyktingar kommer till Värmland nästa år

Regeringen har tidigare beslutat att 246 nyanlända personer ska tas emot i Värmland under nästa år. Detta av totalt 7 500 nyanlända som ska fördelas mellan landets kommuner under 2022.

Fördelningen av nyanlända görs med stöd av bosättningslagen, som syftar till en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner samt att nyanlända män, kvinnor och barn snabbare ska kunna integreras i samhället, skolan och på arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknaden i respektive kommun väger tungt, säger Sofia Olsson, integrationsutvecklare på länsstyrelsen i Värmland.

Mottagandet i Värmland har under senare år till stor del bestått av kvotflyktingar, något som förstärkts under pandemin. Utöver de personer som kommunerna tar emot bedömer Migrationsverket att ungefär 133 personer bosätter sig på egen hand i länet under 2022. Det totala mottagandet beräknas enligt Migrationsverkets prognos uppgå till 379 personer.

Flest av de 246 nyanlända, närmare en tredjedel kommer att få en bostad i Karlstad. Filipstad behöver däremot inte ta emot någon. Detta då de sedan tidigare haft ett stort flyktingmottagande.

