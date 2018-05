Sigge hedras med minnesmärke

Stationskatten Sigge som hittades död på tågspåret i Degerfors under måndagsmorgonen kommer att leva kvar på stationen.

Han kommer att bli kvar i form av en målning som ska pryda en av stationshusets väggar. Det är degerfors-konstnären Yvonne Lindbom som målar den här.

Peter Pedersen (V).

Göra ett minnesmärke

Det var under ett möte förra vecka som man började diskutera om att lämna in ett förslag om att göra ett minnesmärke över den populära katten. Men då katten nu hastigt gått bort ville man kringå den annars så långa processen med ett medborgarförslag att Degerforsvänstern själva går in och betalar minnesmärket.

– Det är många i Degerfors som har en relation till Sigge. Jag såg han själv många gånger under de år jag pendlade till Stockholm. Så därför vill vi göra det här, säger Peter Pedersen.

Sigge blev 21 år gammal och arbetet med minnesmärket är redan igång.