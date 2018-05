Stationskatten Sigge är död

De som inte träffat honom på tågstationen i Degerfors kanske har läst om honom i tidningarna eller hört om honom på radion. Sigge gjorde TV-debut hos SVT Nyheter Värmland för fyra år sedan när han utövade sin roll som stationskatt.

Igår kväll när Sigge inte kom hem till matte Susanne Silvova började hon efterlysa honom och fick in tips om att han synts till under kvällen. Men så imorse fick hon besked om att en röd katt hittats på tågspåret. Det var Sigge. Och på sociala medier trillar kondoleanserna in.

”Men älskade goa Sigge – Kommer bli mycket tomt utan våran kändis här nere på Stationsvägen. Sov så gott nu” och ”Saknaden kommer att vara oändlig. Sov gott Sigge”, är några av alla kommentarer på matte Susanne Silvovas facebooksida.

Och Susanne skriver själv:

”Ja, han kommer nog gå och vakta nere på station och finnas runt oss det tror jag oxå”.

Sigge blev 21 år gammal.

SVT har inte lyckats nå matte Susanne Silova